New York (dpa) - Rätselraten um ein mögliches Alibi von Dominique Strauss Kahn: In der Affäre um einen angeblichen Vergewaltigungsversuch des IWF-Chefs wollen die Anwälte des Franzosen wohl entlastende Beweise vorlegen. Unklar ist aber, ob der 62-jährige Franzose nach einem Termin bei einem New Yorker Richter auf Kaution freikommt. Dabei könnten auch die Ergebnisse einer DNA-Analyse eine entscheidende Rolle spielen. In Brüssel wurde ein Treffen der EU-Finanzminister von der Affäre überschattet. Strauss-Kahn wollte in seinem Hotelzimmer angeblich ein Zimmermädchen zum Oralsex zwingen.

