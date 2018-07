Washington (dpa) - Die USA haben offiziell die zulässige Schuldenobergrenze von 14,3 Billionen Dollar erreicht. In einem Brief informierte US-Finanzminister Timothy Geithner Kongressmitglieder darüber, dass nun eine Reihe «außergewöhnlicher Maßnahmen» notwendig seien, um die Zahlungsfähigkeit der Regierung weiter zu gewährleisten. Selbst mit Hilfe von Sondermaßnahmen erwartet Geithner, dass die USA nur noch bis zum 2. August all ihre Rechnungen bezahlen können.

