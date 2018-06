Washington (dpa) - Nach vielen Verzögerungen und Problemen soll heute die US-Raumfähre «Endeavour» zu ihrem letzten Flug ins All starten. Die sechsköpfige Crew soll auf ihrer Mission einen zwei Milliarden Dollar teuren Teilchendetektor zur Internationalen Raumstation ISS bringen und installieren. Der letzte Flug des betagten Raumschiffs musste Ende April wegen eines Defektes an einem Heizungssystem verschoben werden. Nach der Rückkehr wird die «Endeavour» im Wissenschaftszentrum in Los Angeles ausgestellt.

