New York (dpa) - Ein Zimmermädchen hat IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn als den Mann identifiziert, der sie sexuell angegriffen haben soll. Die 32-Jährige habe den Franzosen bei einer Gegenüberstellung auf einer Wache in Manhattan erkannt, berichtet die «New York Daily News». Strauss-Kahn wurde mittlerweile auf mögliche DNA-Spuren seines angeblichen Opfers an seinem Körper untersucht. Heute soll der Chef des Internationalen Währungsfonds zur Anklageverlesung vor Gericht erscheinen. Dann könnte auch über eine Kaution entscheiden werden.

