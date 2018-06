Tel Aviv (dpa) - Die israelische Armee hat ein Schiff unter moldauischer Flagge auf dem Weg in den blockierten Gazastreifen aufgehalten. Das Boot kam aus Ägypten. Eine israelische Marine-Patrouille habe die Besatzung nach Armeeangaben mehrfach vergeblich aufgefordert, umzukehren. Erst nach Warnschüssen in die Luft habe das Schiff kehrt gemacht und sei in Richtung Ägypten zurückgefahren. Vor einem Jahr waren neun türkische Aktivisten getötet worden, als Israels Marine eine Gaza-Solidaritätsflotte enterte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.