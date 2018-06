Guatemala-Stadt (dpa) - Die Polizei von Guatemala hat einen grausigen Fund gemacht: In einer Finca im Norden des Landes bargen Sicherheitskräfte nach Behördenangaben die Leichen von über 20 Enthaupteten. Nach offiziell nicht bestätigten Medienberichten handelt es sich bei der Bluttat möglicherweise um einen Racheacht für den tödlichen Anschlag auf einen guatemaltekischen Drogenboss. Dieser war am Samstag in der Stadt San José von Unbekannten überfallen und erschossen worden.

