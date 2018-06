Berlin (dpa) - Bisher rollen in Deutschland erst 2300 Elektroautos, bis 2020 sollen es eine Million sein: Deutschland solle zum Leitanbieter und Leitmarkt werden, sagte Kanzlerin Angela Merkel nach Expertengesprächen in Berlin. Der Strom für E-Autos soll aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Die Politik will den Bürgern das Fahren mit Strom unter anderem auch mit Steueranreizen und Sonderrechten für E-Autos im Straßenverkehr schmackhaft machen. Eine einfache Kaufprämie sei aber nicht die richtige Antwort, hieß es.

