Berlin (dpa) - Anfang Juni will die Bundesregierung die Zukunft der deutschen Atomkraftwerke klären und Eckpunkte für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien festlegen.

Nach Erdbeben und Tsunami am 11. März und der Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima sah sich die schwarz-gelbe Regierung zu einer Kehrtwende in ihrer Atompolitik gezwungen.

WAS BISHER GESCHAH:

12. März: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigt Sicherheitschecks für die 17 deutschen AKW an. Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) räumt ein, dass sich auch für Deutschland die Frage nach der Beherrschbarkeit der Atomrisiken stelle. In Baden-Württemberg demonstrieren 60 000 Menschen gegen Atomkraftwerke.

14. März: Merkel will die längeren Laufzeiten für die deutschen AKW für drei Monate aussetzen. Sie kündigt die Abschaltung alter Meiler an, die nur wegen der Laufzeitverlängerung noch in Betrieb sind - das würde erstmal nur Neckarwestheim I betreffen. Bei einer Industrie-Sitzung sagt der damalige Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) angeblich, die Reaktion der Regierung sei auch den anstehenden Landtagswahlen geschuldet.

15. März: Nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder mit Atomstandorten kündigt Merkel plötzlich an, dass die sieben vor 1980 gebauten Atomkraftwerke vorübergehend abgeschaltet werden. Auch der nach Pannen stillstehende Meiler in Krümmel bleibt abgeschaltet. Zunächst war nur die Abschaltung von drei bis vier Meilern erwogen worden, doch dem Vernehmen nach entwickelte sich bei dem Treffen unter dem Eindruck der Bilder aus Fukushima eine Eigendynamik. Die Abschaltung wird mit Paragraf 19, Absatz 3 des Atomgesetzes begründet, einer Art Gefahrenabwehr-Paragraf.

22. März: Die Regierung beauftragt zwei Kommissionen mit der Klärung von technischen und ethischen Fragen. Eines der Gremien, die dem Umweltministerium zugeordnete Reaktorsicherheitskommission (RSK), soll die technischen Fragen einer Prüfung der 17 deutschen Kernkraftwerke klären. Die zweite, neu zu bildende Ethikkommission soll klären, welches Atomrisiko für die Gesellschaft vertretbar ist.