Radprofi Cavendish gewinnt seine erste Giro-Etappe

Teramo (dpa) - Der britische Topsprinter Mark Cavendish hat am Dienstag seine erste Etappe beim diesjährigen Giro d'Italia gewonnen. Der Radprofi vom US-Team HTC Highroad verwies im Ziel der 10. Etappe nach 159 Kilometern in Teramo seinen Hauptkonkurrenten Alessandro Petacchi im Massensprint in die Schranken. Der Italiener wurde Dritter hinter dem Spanier Francisco Ventoso. Die Gesamtwertung führt weiter der Spanier Alberto Contador an.

Petkovic bezwingt Grönefeld im deutschen Duell

Straßburg (dpa) - Die Darmstädterin Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Straßburg das deutsche Tennis-Duell mit ihrer Fed-Cup-Kollegin Anna-Lena Grönefeld klar für sich entschieden. Die Weltranglisten-15. setzte sich am Dienstag zum Auftakt mit 6:3, 6:1 gegen die Nordhornerin Grönefeld durch. In der zweiten Runde trifft die an Nummer zwei gesetzte Petkovic auf die Chinesin Zhang Shuai.

Bamberg weiter ungeschlagen: 85:73 gegen Dragons

Bamberg (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg ist auf dem Weg zur Titelverteidigung nicht zu stoppen. Im ersten Playoff-Halbfinalspiel gegen die Artland Dragons am Dienstagabend feierten die Oberfranken in eigener Halle einen 85:73 (40:38)-Sieg. Der in den Playoffs weiterhin ungeschlagene Pokalsieger ging damit in der «best of five»-Serie mit 1:0 in Führung. Die zweite Partie findet am Samstag in Quakenbrück statt. Zum Einzug ins Finale sind drei Siege erforderlich.

KRC Genk belgischer Fußball-Meister