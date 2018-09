Dublin (dpa) - Queen Elizabeth II. beginnt heute einen historischen Besuch in Irland. Es ist das erste Mal seit der Unabhängigkeit, dass ein britischer Monarch Irland bereist. Die Reise wird begleitet von der größten Sicherheits-Operation in der Geschichte des Landes. Die Polizei fürchtet, dass Terroristen aus Nordirland Anschläge verüben könnten. Auch gewaltsame Proteste werden nicht ausgeschlossen. Bis Freitag will die Queen u.a. Gedenkstätten des irischen Widerstands-Kampfes gegen die britische Herrschaft besuchen.

