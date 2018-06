Kabul (dpa) - Die USA sollen in Deutschland Gespräche mit den afghanischen Taliban geführt haben. Das berichtet die «Washington Post». US-Präsident Barack Obama hoffe, über Fortschritte berichten zu können, wenn er sich im Juli zum bevorstehenden amerikanischen Truppenabzug äußert. Ein Vertreter der US-Regierung habe sich mindestens dreimal in Katar und in Deutschland mit einem Repräsentanten der Taliban getroffen. Zu dem bislang letzten Treffen sei es erst vor acht oder neun Tagen gekommen, zitierte die Zeitung einen afghanischen Regierungsvertreter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.