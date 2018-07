Stuttgart (dpa) - Winfried Kretschmann gibt am Mittag seine erste offizielle Pressekonferenz als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er stellt sich allgemeinen Fragen der Landespresse. Kretschmann war am vergangenen Donnerstag zum ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands gewählt worden. Er führt eine grün-rote Regierung an.

