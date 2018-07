Mannheim (dpa) - Nach dem unerwarteten Konjunkturboom zu Jahresanfang beurteilen Finanzexperten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten skeptischer - auch wegen der Schuldenkrise im Euroraum. Die ZEW-Konjunkturwartungen sanken im Mai um 4,5 Punkte auf 3,1 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mitteilte. Es war der dritte Rückgang in Folge. Die aktuelle Lage beurteilten Analysten und institutionelle Anleger dagegen so gut wie nie zuvor. Der entsprechende Indikator stieg auf 91,5 Punkte.

