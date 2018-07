Los Angeles (dpa) - Kiefer Sutherland, Star des TV-Dramas «24», lässt sich auf einen Liebesfilm ein. «Variety» zufolge übernimmt er zusammen mit Kate Bosworth («Superman Returns») die Hauptrollen in dem Independent-Film «Fairytale of New York».

Der britische Filmemacher Lee Cleary, der bei «Tödliches Kommando - The Hurt Locker» als Regieassistent tätig war, dreht damit seinen ersten Spielfilm. Die Dreharbeiten laufen in Irland und in New York. Der Film dreht sich um einen zynischen Stand-Up-Komödianten aus Irland, der sich in New York in eine Amerikanerin verliebt. Sutherland ist als nächstes in «Melancholia» unter der Regie von Lars von Trier auf der Leinwand zu sehen.