Inhalt Seite 1 — Tote bei Demo vor Bundeswehr-Lager in Afghanistan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Talokan/Berlin (dpa) - Bei einer gewaltsamen Demonstration vor einem Bundeswehrcamp in Nordafghanistan sind bis zu zwölf Zivilisten getötet sowie drei deutsche Soldaten und vier afghanische Wachleute verletzt worden.

Auslöser der Proteste am Mittwoch waren Vorwürfe gegen die Internationale Schutztruppe Isaf, sie habe zuvor vier Zivilisten getötet. Nach Isaf-Angaben handelte es sich dagegen um Aufständische. Die deutschen Soldaten wurden verletzt, als Demonstranten Handgranaten und Molotowcocktails warfen.

Zwei Deutsche seien leicht, einer «mittelschwer» verwundet worden, teilte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr am Mittwoch auf seiner Internetseite mit. Die Soldaten würden im Rettungszentrum des Regionalen Wiederaufbauteams Kundus medizinisch versorgt. Die Verletzten hätten ihre Angehörigen über ihren Zustand selbst informiert.

Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) sagte, es sei unklar, ob deutsche Soldaten auf Demonstranten geschossen hätten. Dies werde untersucht. Die Lage in der Provinzhauptstadt Talokan, wo sich das Bundeswehrlager befindet, sei am Nachmittag ruhig gewesen. Nach Angaben des Ministers waren aber für den weiteren Tagesverlauf neue Demonstrationen angekündigt.

Die Grünen machen den Zwischenfall zum Thema im Bundestag. Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele erklärte am Mittwoch in Berlin, der Vorfall nähre den Verdacht, «dass Razzien und gezielte Tötungen von US-"Kill Teams" zu Destabilisierung und mehr Unsicherheit im Verantwortungsbereich der Bundeswehr in Afghanistan führen». Er habe dazu für die nächste Fragestunde des Bundestags am Mittwoch kommender Woche eine entsprechende Anfrage an die Bundesregierung eingereicht.

Nach Bundeswehrangaben waren afghanische Sicherheitskräfte zum Schutz des Lagers eingesetzt. Gegen angreifende Demonstanten seien auch Schusswaffen eingesetzt worden. Dabei seien zehn Demonstranten getötet und 40 verletzt worden. Die afghanischen Behörden sprachen dagegen von zwölf toten Demonstranten und über 80 Verletzten.

Die Bundeswehr unterhält in Talokan nur ein kleines Camp - ein sogenanntes Provinz-Beratungsteam (Provincial Advisory Team/PAT). Dort sind nach Bundeswehrangaben 44 deutsche Soldaten eingesetzt. Talokan ist demnach mit rund 200 000 Einwohnern die zehntgrößte Stadt Afghanistans.