Karlsruhe (dpa) - «Verspargelung der Landschaft» - mit diesem Bonmot hat der frühere baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU) Anti-Windkraft-Geschichte geschrieben.

Er verhöhnte die ihm verhassten Anlagen als «mittelalterlich» und behinderte damit den Ausbau der Windenergie im Südwesten nachhaltig.

Gerade mal knapp 370 Windkraftanlagen mit insgesamt 450 Megawatt Leistung hat Baden-Württemberg. Nur 0,8 Prozent des Stroms im Land stammen aus der Windkraft. Der kleinere Nachbar Rheinland-Pfalz hat immerhin knapp 1100 Anlagen, mit denen er etwa 6,5 Prozent seines Stroms produziert. Der Spitzenreiter Niedersachsen verfügt sogar über eine Gesamtleistung von 6000 Megawatt.

Peter Griebl, der 1994 die ersten kommerziell betriebenen Windräder Baden-Württembergs auf dem Berg Hornisgrinde im Schwarzwald errichtete, unterstellt Teufel: «Es war reine Verhinderungspolitik.» Wurde die Windenergie in Baden-Württemberg also schlicht «verteufelt» und dümpelte deshalb so lange vor sich hin?

«Nein, nicht nur», sagt der Heilbronner Windenergie-Experte Heiner Dörner. Eine Rolle hat auch gespielt, dass niedrige Windräder - und nur solche waren lange Zeit technisch möglich - im hügeligen Baden-Württemberg nicht ertragreich genug waren. «Bei uns muss man höher hinaus.» Am besten mit Nabenhöhen von über 100 Metern an exponierten Standorten.

Daraus ergab sich das nächste Problem. «In Baden-Württemberg weht der Wind meistens auf den Bergen», sagt Andreas Rettenmeier vom Stiftungslehrstuhl Windenergie in Stuttgart. «Aber je höher die Windräder stehen und je höher sie selbst sind, desto mehr sieht man sie - und das wollten viele Bürger lange Zeit nicht.» Allein wegen der Optik seien viele Gemeinderäte gegen Windenergie gewesen, erinnert sich auch Dörner.

Aber das Optik-Argument war nach Ansicht des stellvertretenden Vorsitzende des Landesverbands Windenergie, Andreas Heizmann, nur vorgeschoben. «Vor allem die unglückselige Verquickung mit der Kernenergie stand der Windkraft im Weg.» Die Kommunen als Anteilseigner des Energieversorgers EnBW hätten ein vitales Interesse an Gewinnen des Atomkonzerns gehabt. «Erst langsam begreift man, dass man auch mit Windenergie richtig Geld verdienen kann.» Heizmann weiß, wovon er spricht. Er betreibt die bundesweit ertragsreichste Anlage auf dem Brandenkopf im Landkreis Ortenau.