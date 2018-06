Toulouse (dpa) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus kurbelt die Produktion seines Kassenschlagers A320 weiter an.

Wegen der starken Nachfrage sollen ab dem vierten Quartal 2012 jeden Monat 42 Mittelstreckenflieger der A320-Familie die Werkshallen verlassen, wie die wichtigste Tochter des EADS-Konzerns in Toulouse mitteilte. Derzeit werden je Monat 36 Maschinen fertig. Bis Anfang 2012 soll die Fertigungsrate wie geplant 40 Jets erreichen. In der vergangenen Woche hatte der Vorstand den weiteren Ausbau der Produktion bereits in Aussicht gestellt.

Airbus reagiert mit der Produktionsausweitung auf die dicken Auftragsbücher. Die Flugzeuge der A320-Familie, zu der die Typen A318, A319, A320 und A321 gehören, stehen für das Massengeschäft des Flugzeugbauers. Derzeit hat das Unternehmen noch Aufträge für mehr als 2300 dieser Maschinen abzuarbeiten. Neue Bestellungen zielen auf die spritsparende Variante A320neo, die ab Ende 2015 ausgeliefert werden soll. Auch beim Langstreckenflieger A330 legt Airbus weiter zu: Werden derzeit im Schnitt je Monat 8,5 Flugzeuge des Typs fertig, sollen es bis zum zweiten Quartal 2013 zehn Exemplare sein.