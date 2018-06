Reformplan: Bundeswehr kleiner und flexibler

Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière will die Bundeswehr deutlich verkleinern und zugleich schlagkräftiger für künftige Auslandseinsätze machen. Statt bisher 7000 sollen künftig 10 000 Soldaten weltweit in Krisenherden eingesetzt werden können. Insgesamt schrumpft die Bundeswehr aber um ein Fünftel. De Maizière stellte das Konzept in Berlin vor. Er setzt auf einen breiten politischen Konsens. Grünen und Linken gehen die Einsparungen nicht weit genug. Die Bundesländer dagegen zittern wegen möglicher Schließungen von Bundeswehr-Standorten.

USA rücken von Strauss-Kahn ab - Mutmaßungen über HIV

New York (dpa) - Für den wegen Verdachts auf versuchte Vergewaltigung inhaftierten IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn wird die Lage immer prekärer. Sein mutmaßliches Opfer hat möglicherweise Aids und könnte ihn mit dem HI-Virus angesteckt haben. Außerdem gerät der 62-Jährige zunehmend unter Druck, seinen Spitzenposten beim Internationalen Währungsfonds aufzugeben. US-Finanzminister Timothy Geithner forderte eine rasche Übergangslösung für die IWF-Führung. Strauss-Kahn sei offensichtlich nicht in der Lage, den IWF zu lenken.

«Wirtschaftsweise»: Rente mit 67 noch nicht Ende

Berlin (dpa) - Die junge Generation in Deutschland muss sich auf noch längere Lebensarbeitszeiten einstellen als bisher angenommen. Bis zum Jahr 2060 müsse das Renteneintrittsalter stufenweise auf 69 Jahre angehoben werden, meinen die «Fünf Wirtschaftsweisen». Das geht aus dem in Berlin vorgelegten Gutachten des Sachverständigenrates für die Bundesregierung hervor. Die Wirtschaftsweisen warnen davor, an der «Rente mit 67» zu rütteln. Ohne die schrittweise Anhebung drohe ein dramatischer Anstieg der Staatsschulden - mit massiven Lasten für künftige Generationen.

Ägypter soll neuer Al-Kaida-Anführer sein