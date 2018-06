München (dpa) - Der FC Bayern München hat sich mit einem Sieg in die Sommerferien verabschiedet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann bei Zenit St. Petersburg in Russland mit 4:2 (1:1).

Vor rund 20 000 Zuschauern erzielten Miroslav Klose (17./47. Minute), Thomas Müller (65.) und Arjen Robben (81.) die Tore für das Team von Coach Andries Jonker, der seine Interimszeit im Traineramt damit ohne Niederlage bewältigt hat. Für den UEFA-Cup-Sieger von 2008, der auf dem Weg zum Final-Erfolg im Halbfinale den FC Bayern damals mit 4:0 im Rückspiel aus dem Wettbewerb geworfen hatte, waren Alexander Bucharow (11.) und der frühere Hannover-Profi Szabolcs Huszti (79./Foulelfmeter) die Torschützen.

Ohne Bastian Schweinsteiger, der an den Folgen eines schon über drei Wochen zurückliegenden und bislang geheim gehaltenen Zehenbruchs laboriert, gingen die Münchner die Partie an. Ob der Mittelfeldmann in den anstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Nicht-Nationalspieler der Münchner starten nach der St.-Petersburg-Rückkehr an diesem Donnerstag in den Urlaub. Für die DFB-Kicker stehen neben einem Freundschaftsspiel gegen Uruguay am 29. Mai noch zwei EM-Qualifikations-Partien in Österreich am 3. Juni und in Aserbaidschan am 7. Juni an.

Am 1. Juli nehmen die Münchner, dann unter dem Kommando von Jupp Heynckes, die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff. In der ersten Juli-Woche steht das Trainingslager am Gardasee an.