Dallas (dpa) - Mit einer 48-Punkte-Gala hat Dirk Nowitzki seine Dallas Mavericks im ersten Finalspiel der Western Conference zum Sieg geführt. Gegen Oklahoma City Thunder hieß es am Ende 121:112. Der Würzburger stellte mit 24 verwandelten Freiwürfen einen neuen Rekord in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA auf. Aus dem Feld war Nowitzki mit zwölf seiner 15 Würfe erfolgreich. Für den 32-Jährigen war es das sechste Playoff-Spiel seiner Karriere mit mehr als 40 Zählern. Die zweite Partie findet morgen erneut in Dallas statt.

