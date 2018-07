Berlin (dpa) - Google will in seinem Smartphone-Betriebssystem Android eine Sicherheitslücke schließen. Forscher hatten kritisiert, dass Angreifer in unverschlüsselten WLAN-Netzen Google-Kontakte und Kalendereinträge eines Nutzers leicht abgreifen können. Auch die Kundenkontodaten beim Fotodienst Picasa seien nicht sicher. In den jüngsten Android-Versionen habe Google das Problem für Kalender und Kontakte behoben, sagt ein Sprecher. Allerdings haben laut Experten aktuell noch 99,7 Prozent aller Nutzer die alte Android-Version.

