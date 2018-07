Meschede (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das frühe Renteneintrittsalter und die Urlaubsregelungen in angeschlagenen Euro-Staaten kritisiert. Angesichts der Milliardenhilfen könne man in Ländern wie Griechenland, Spanien und Portugal nicht früher in Rente gehen als in Deutschland. Alle müssten sich gleich anstrengen, sagte Merkel auf einer Parteiveranstaltung in Nordrhein-Westfalen. Es könne in Europa nicht sein, dass der eine ganz viel und der andere ganz wenig Urlaub bekomme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.