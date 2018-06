Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat den neuen FDP-Chef und Wirtschaftsminister Philipp Rösler zu ihrem Vizekanzler ernannt. Der 38-Jährige sitzt von nun an rechts neben der Regierungschefin. Aus Regierungskreisen hieß es, Merkel habe zur Begrüßung einige kurze, freundliche Worte an Rösler gerichtet, die dieser erwiderte. Rösler löst Außenminister Guido Westerwelle als Vizekanzler ab. Als neuer Gesundheitsminister nahm erstmals FDP-Mann Daniel Bahr an einer Kabinettsrunde teil. Der bisherige Wirtschaftsminister Rainer Brüderle schied aus, er ist neuer FDP-Fraktionschef.

