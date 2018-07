Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat sich für Sanktionen gegen Syriens Präsidenten Assad ausgesprochen. Er begründete dies in Berlin mit der anhaltenden Gewalt des syrischen Regimes gegen friedliche Demonstranten. Westerwelle fordert, dass die Konten Assads in Europa eingefroren und Reisemöglichkeiten des syrischen Machthabers eingeschränkt werden. Die EU-Außenminister sollen nach Angaben von Westerwelle am kommenden Montag darüber entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.