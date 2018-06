Fünfeinhalb Jahre Haft für Wettbetrüger Ante Sapina

Bochum (dpa) - Fußball-Wettbetrüger Ante Sapina ist vom Bochumer Landgericht am Donnerstag zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sapina hatte gestanden, zwischen 2008 und 2009 über 20 Fußballspiele manipuliert zu haben. Dazu waren Spieler und Schiedsrichter bestochen worden. Betroffen waren auch Partien der Europa League und der WM-Qualifikation. Sapinas Wettgewinne sollen sich auf über 2,3 Millionen Euro belaufen haben. Der ebenfalls angeklagte Marijo C. wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, Dragan M. zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung.

Real Madrid verpflichtet Hamit Altintop

Madrid (dpa) - Der Wechsel von Hamit Altintop vom FC Bayern München zu Real Madrid ist perfekt. Das kündigte der spanische Fußball-Rekordmeister am Donnerstagabend auf seiner Homepage an. Der türkische Mittelfeldakteur erhält einen Vierjahresvertrag. Altintop war 2007 von Schalke 04 nach München gewechselt. Wegen diverser Verletzungen war der 28-Jährige in dieser Spielzeit beim FC Bayern nur noch in 14 Bundesligaspielen zum Einsatz gekommen.

NBC-Sportchef Ebersol tritt zurück

New York/Boston (dpa) - Richard «Dick» Ebersol ist überraschend von seinem Posten als Geschäftsführer der NBC Sports Group zurückgetreten. Das bestätigte am Donnerstag Richard Carrion, Exekutivmitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der Ebersol von den Verhandlungen um die Übertragungsrechte der Olympischen Spiele bestens kennt. Grund für diesen Schritt sollen Meinungsverschiedenheiten über die Laufzeit eines neuen Vertrages sein, Ebersol wies dies jedoch zurück.

Englands Verband nimmt nicht an FIFA-Wahl teil