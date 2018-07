New York (dpa) - Der Ex-Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn ist vor einer geplanten Anhörung in einem New Yorker Gericht eingetroffen. Strauss-Kahn wird versuchte Vergewaltigung eines Zimmermädchens vorgeworfen. Seine Anwalte gaben sich optimistisch, dass im zweiten Versuch klappen werde, was im ersten Anlauf gescheitert war: Die Freilassung des Franzosen auf Kaution. Dafür will der 62-Jährige eine Kaution von einer Million Dollar hinterlegen. Er sei auch bereit, eine elektronische Fußfessel zu tragen.

