Madrid (dpa) - Der Wechsel von Hamit Altintop vom FC Bayern München zu Real Madrid ist perfekt. Das kündigte der spanische Fußball-Rekordmeister auf seiner Homepage an. Der türkische Mittelfeldakteur erhält einen Vierjahresvertrag. Altintop war 2007 von Schalke 04 nach München gewechselt. Wegen diverser Verletzungen war der 28-Jährige in dieser Spielzeit beim FC Bayern nur noch in 14 Bundesligaspielen zum Einsatz gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.