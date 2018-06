Istanbul (dpa) - Ein Erdbeben hat den Westen der Türkei erschüttert. Türkische Fernsehsender berichten, das Beben habe eine Stärke von 5,9 erreicht. Über mögliche Schäden ist noch nichts bekannt. Das Epizentrum lag westlich der Stadt Kütahya. Die Erdstöße waren auch in Istanbul sowie in der Hauptstadt Ankara zu spüren. Die Türkei wird immer wieder von starken Erdbeben erschüttert, weil in dem Land mehrere Verwerfungslinien verlaufen.

