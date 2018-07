Düsseldorf (dpa) - Die zum Ergo-Versicherungskonzern gehörende Hamburg-Mannheimer hat für ihre besten 100 Vertreter eine rauschende Sex-Party in Budapest organisiert. Eine Sprecherin der Ergo-Gruppe bestätigte entsprechende Informationen des «Handelsblatts». Im Juni 2007 sei von Hamburg-Mannheimer eine Therme in der ungarischen Hauptstadt in ein Freiluftbordell verwandelt worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mehrere Teilnehmer. Nach Angaben der Ergo-Sprecherin waren damals etwa 20 Prostituierte mit dabei.

