New York (dpa) - Für seine Freilassung aus der Untersuchungshaft will Dominique Strauss-Kahn der New Yorker Justiz eine Kaution von einer Million Dollar hinterlegen. Mit diesem Angebot wollte der wegen eines Vergewaltigungsversuchs angeklagte Ex-Chef des Internationalen Währungsfonds in die Verhandlungen gehen, sagten seine Anwälte. Zudem werde er versprechen, New York nicht zu verlassen. Er sei auch bereit, eine elektronische Fußfessel zu tragen. Strauss-Kahn soll versucht haben, in einem New Yorker Hotel ein Zimmermädchen zu vergewaltigen.

