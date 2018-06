Frankfurt/Main (dpa) - Tödliche Schüsse im Jobcenter: Eine Polizistin hat bei einem Streit in einem Frankfurter Jobcenter eine Frau niedergeschossen. Das 39 Jahre alte Opfer hatte zuvor einen Polizisten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Beamte und die 39-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht, wo die Frau eine Stunde später an ihren schweren Verletzungen starb. Das Jobcenter ist eine Außenstelle für Wohnungslose und Menschen mit Suchtproblemen. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Personal gekommen. Die Mitarbeiter riefen die Polizei.

