Barcelona (dpa) - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist mit einer Kampfansage an Titelverteidiger Sebastian Vettel in das Rennwochenende bei seinem Heim-Grand-Prix gestartet. Natürlich sei Red Bull momentan sehr dominant, aber das sollte sich ändern. Am besten schon hier in Barcelona, sagte Alonso vor dem Großen Preis von Spanien. Zuvor hatte der Spanier seinen Vertrag bei Ferrari bis 2016 verlängert. Alonso hat nach vier Rennen im Gesamtklassement aktuell 52 Zähler Rückstand auf den souverän führenden Vettel.

