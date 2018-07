Los Angeles (dpa) - Schweißtreibender Countdown für Pop-Sängerin Britney Spears: Seit sechs Wochen trainiert die 29-Jährige für ihre bevorstehende Tour, die Mitte Juni im kalifornischen Sacramento beginnt. «I'm pumped up!», erzählte Spears dem Promi-Portal «People.com».

Sie würde sehr hart arbeiten, sie sei topfit. 90 Minuten Fitnesstraining folgen täglich fünf Stunden Tanzproben. Trainer Derek DeGrazio achte zudem auf gesunde Kost, mit nicht mehr als 1500 Kalorien. «Sie sieht fantastisch aus», meint DeGrazio. Nur sonntags lässt sich Spears gehen. Das sei ihr «Schummeltag», an dem sie nicht auf Kalorien achte, verriet die Sängerin.

Nach dem Auftakt in Sacramento stehen über zwei Dutzend Auftritte unter anderem in Las Vegas, Chicago, New Orleans und Miami an. Das letzte Konzert soll Mitte August im kanadischen Toronto stattfinden. Im März hatte Spears ihr siebtes Studioalbum mit dem Titel «Femme Fatale» auf den Markt gebracht. Ihr erstes Album «Baby One More Time» kam vor mehr als zehn Jahre heraus.

