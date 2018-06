Offenbach (dpa) - Am Freitag ist es zunächst wechselnd wolkig mit etwas Sonnenschein. Im weiteren Tagesverlauf bildet sich mächtige Quellbewölkung mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern. Dabei ist örtlich auch mit Starkregen, Sturmböen und Hagel zu rechnen.

Lediglich im Nordseeumfeld und in Ostseenähe bleibt es vielfach trocken. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach meist zwischen 20 und 25 Grad, an der See bei auflandigem Wind kaum über 18 Grad. Der Wind weht abseits von Gewittern nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag lassen Schauer und Gewitter allmählich nach, und die Wolken können gebietsweise auflockern. Die Temperatur geht auf 13 bis 7 Grad zurück.