Berlin (dpa) - In kaum einem europäischen Land sind die Unterschiede aber auch Vorurteile größer zwischen Nord und Süd als in Italien. Regisseur Luca Miniero hat daraus eine Komödie gestrickt.

Es geht um Alberto, der keine Lust mehr hat auf das Postamt in der Provinz, sich um eine Versetzung nach Mailand bemüht, dabei jedoch einen Fehler begeht: Der Beamte gibt vor, behindert zu sein, wird dafür - was für eine Strafe für den Norditaliener! - gen Süden versetzt. In Italien selbst war der Film mit Darstellern wie Angela Finocchiaro oder Valentina Lodovini ein großer Erfolg. Die Komödie gilt als italienische Antwort auf Dany Boons «Willkommen bei den Sch'tis».

(Willkommen im Süden, Italien 2010, 102 Min., FSK o. A., von Luca Miniero, mit Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, http://www.willkommenimsueden.de)