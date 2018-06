Inhalt Seite 1 — Abstiegskampf pur: Krisenclubs suchen Ruhe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Meisterschaft ist entschieden, der Abstiegskampf in der Bundesliga aber bleibt dramatisch spannend. Nach den Fan-Tumulten vom Wochenende ist man bei Eintracht Frankfurt um Deeskalation bemüht. Ruhe ist auch das erste Gebot bei den noch längst nicht geretteten Clubs aus Wolfsburg und Köln.

Borussia Mönchengladbach steht noch auf einem Abstiegsrang, fühlt sich aber moralisch gestärkt. «Wenn wir zweimal gewinnen, reicht's», sagte der wieder selbstbewusste Marco Reus dem «Kicker». Nur zwei Siege können auch den FC St. Pauli theoretisch noch retten. Doch bei den Hamburgern stehen die Zeichen auf Liga zwei. Co-Trainer André Trulsen wird seinem Chef Holger Stanislawski nach Hoffenheim folgen.

In Frankfurt will die Eintracht sich dem Druck der Fans nicht beugen und Vorstandsboss Heribert Bruchhagen Stärke demonstrieren. Statt der erwogenen Flucht ins Trainingslager wird der erfolglose Trainer Christoph Daum seine Spieler an diesem Dienstag wie gewohnt auf dem Gelände der Commerzbank-Arena versammeln.

«Es stehen zwei Einheiten an, danach werden wir überlegen, ob wir noch ein Kurz-Trainingslager beziehen», sagte Bruchhagen am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Daum muss sich auf die sportliche Aufgabe konzentrieren und die Hessen ausgerechnet auf den Abstiegs-Showdown gegen seinen Herzensclub 1. FC Köln vorbereiten.

Die Rheinländer liegen nach dem 2:0-Derby-Erfolg gegen Leverkusen vier Punkte vor der Eintracht, reisen aber als schwächstes Auswärtsteam an den Main. Bei den Kölnern scheint nach dem Rücktritt von Frank Schaefer, der bei den Fans überaus beliebt war, zunächst wieder Ruhe eingekehrt zu sein.

Der rheinische Konkurrent Borussia Mönchengladbach steht mitten im Abstiegskampf vor internen Herausforderungen: Auf dem Platz zeigt die Borussia mehr Zusammenhalt als in der Funktionärsabteilung. Die Auseinandersetzung zwischen der Oppositionsgruppierung um den ehemaligen Borussen Stefan Effenberg und Präsident Rolf Königs schwelt weiter.

Sportlich könnten die Gladbacher - lange als Schlusslicht abgeschlagen - als unerwartet Geretteter aus dem brisanten Abstiegskampf hervorgehen. Das vermeintlich leichte Restprogramm mit Spielen gegen den SC Freiburg und beim Hamburger SV weckt Hoffnung. Doch nach wie vor ist die Heimschwäche ein Handicap: In dieser Saison gewann die Borussia vor eigenem Publikum erst vier Begegnungen.