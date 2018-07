New York (dpa) - Nach dem Tod von Terroristenführer Osama bin Laden bestimmen Sturmgewehre und Uniformen das Bild an den Verkehrsknotenpunkten in New York. Knapp zehn Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit fast 3000 Toten herrschte in der Metropole heute wieder eine erhöhte Sicherheitsstufe. An Bahnhöfen und größeren U-Bahn-Stationen standen Polizisten mit Sturmgewehr, Helm und Schutzweste. Laut Behörden ist das aber nur vorbeugend: Hinweise auf eine konkrete Bedrohung gebe es nicht.

