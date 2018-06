Washington (dpa) - Die US-Raumfähre «Endeavour» soll nun frühestens am kommenden Sonntag zu ihrer letzten Reise aufbrechen. Wie die US-Weltraumbehörde Nasa mitteilte, haben Techniker inzwischen eine mögliche Ursache für den Defekt an einem Heizungssystem entdeckt, der am Freitag den Start verhindert hatte. Ingenieure vermuten den Fehler in einem Schaltkasten, der verschiedene elektrische Verbindungen kontrolliert, hieß es. Es werde mehrere Tage dauern, ein neues Gerät einzubauen.

