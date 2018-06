Düsseldorf (dpa) - Nach Kaffee werden auch Milch und viele Milchprodukte teurer. Der führende deutsche Discounter Aldi hob nach Informationen aus Branchenkreisen die Preise für Trinkmilch um 4 Cent je Liter an. Das sind bis zu 8 Prozent mehr. Auch bei einigen Milchprodukten wie Sahne, Magerquark und Kondensmilch erhöhte Aldi laut Marktbeobachtern die Preise. Hintergrund ist wohl eine hohe Nachfrage auf dem Weltmarkt. Von Edeka, dem größten Lebensmittelhändler in Deutschland, hieß es, man orientiere sich am Markt und werde die Preisentwicklung beobachten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.