Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat den Tod des Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden in Pakistan begrüßt. Das sei eine gute Nachricht für alle friedliebenden und freiheitlich denkenden Menschen in der Welt, sagte der FDP-Politiker in Berlin. Bin Laden sei einer der «brutalsten Terroristen der Welt» gewesen, der das Leben von mehreren tausend Menschen auf dem Gewissen habe. Bin Laden ist in der Nacht bei einer gemeinsamen Operation amerikanischer und pakistanischer Sicherheitskräfte in der Stadt Abbottabad, rund 100 Kilometer nördlich von Islamabad, getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.