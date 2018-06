Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bundesbank wird auch unter Jens Weidmann für stabile Preise und eine unabhängige Geldpolitik stehen. Das versprach der frühere Wirtschaftsberater von Kanzlerin Angela Merkel bei seiner feierlichen Einführung in das Amt des Bundesbank-Präsidenten in Frankfurt. Er trat zum 1. Mai als jüngster Präsident in der Geschichte der Notenbank die Nachfolge von Axel Weber an. Kritiker sahen durch seine Ernennung die Unabhängigkeit der Notenbank bedroht. Weidmann wies das zurück und versprach, er werde sich mit Nachdruck für die Unabhängigkeit der Bundesbank einsetzen.

