Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will sich noch nicht auf eine Senkung des Rentenbeitrags schon ab 2012 festlegen. Zwar hätten sich die Beitragseinnahmen der Rentenkassen in den ersten drei Monaten «sehr günstig entwickelt», doch müsse erst die weitere Entwicklung in diesem Jahr abgewartet werden, sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums in Berlin. Derzeit müssen zur Rentenversicherung 19,9 Prozent des Bruttoeinkommens eingezahlt werden - Anfang 2013 könnte der Beitrag auf 19,5 Prozent sinken.

