Washington (dpa) - Osama bin Laden sollte beim Sturm auf sein Anwesen in Pakistan nach CNN-Informationen getötet werden. Nicht die Festnahme des Terroristenchefs sei das Ziel gewesen, hieß es. Es habe sich um eine «Kill Mission» gehandelt, berichtet der Sender unter Berufung auf offizielle Quellen. Das Weiße Haus hat demnach noch nicht entschieden, ob es Fotos des toten Bin Laden veröffentlicht. Auf den Bilder sei zu sehen, dass der Al-Kaida-Chef eine Schusswunde am Kopf erlitten habe, so CNN. Bin Laden soll auf den Aufnahmen deutlich zu erkennen sein.

