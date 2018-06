Schäuble erwartet baldige IWF-Entscheidung

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat den Anspruch der Europäer auf den Vorsitz beim Internationalen Währungsfonds (IWF) bekräftigt. Die Bundesregierung werde sich für einen europäischen Kandidaten einsetzen, sagte Schäuble am Freitag in Berlin. «Und wenn wir uns für einen europäischen Kandidaten mit Erfolg einsetzen wollen, brauchen wir einen gemeinsamen europäischen Kandidaten.» Daran werde gearbeitet. «Wir suchen den aus, der am besten geeignet ist und der die besten Chancen hat, durchgesetzt zu werden.» Schäuble ließ offen, ob Deutschland einen eigenen Kandidaten ins Rennen schickt. «Deutschland verzichtet nicht auf einen eigenen Kandidaten, sondern Deutschland setzt sich für einen europäischen Kandidaten ein.» Schäuble rechnet mit einer baldigen Entscheidung.

Tepco mit Riesenverlust - Chef Shimizu übernimmt Verantwortung

Tokio (dpa) - Der Chef des japanischen AKW-Betreibers Tepco ist als Konsequenz aus dem Fukushima-Desaster zurückgetreten. Als letzte Amtshandlung legte Vorstandschef Masataka Shimizu am Freitag einen Nettoverlust von 1,25 Billionen Yen (rund 10,7 Milliarden Euro) vor - dies ist das größte Minus, das jemals eine japanische Firma außerhalb des Finanzsektors verbuchen musste. Shimizu erklärte, er übernehme die Verantwortung. Im Vorjahr hatte die Tokyo Electric Power Company (Tepco) noch rund eine Milliarde Euro verdient. In der Atomkrise war der Tepco-Chef massiv in die Kritik geraten: Nach einer einzigen Pressekonferenz kurz nach dem Tsunami am 13. März war er für Wochen von der Bildfläche verschwunden.

Nach LinkedIn-Euphorie: Angst vor neuer Internet-Blase

New York (dpa) - Der furiose Börsengang des Online-Netzwerks LinkedIn schürt die Angst vor einer neuen Internet-Blase. Die Anleger waren so heiß auf Aktien der Plattform für berufliche Kontakte, dass sich ihr Börsenwert gleich am ersten Handelstag mehr als verdoppelte. LinkedIn war zum Handelsschluss am Donnerstag 8,9 Milliarden Dollar (6,2 Mrd Euro) wert. Das ist mehr als in Deutschland etwa die Commerzbank oder der Flughafenbetreiber Fraport auf die Waage bringen. Sorge macht Beobachtern vor allem das krasse Missverhältnis der Geschäftszahlen von LinkedIn auf der einen und der Milliardenbewertung auf der anderen Seite: Das Online-Netzwerk verdiente im vergangenen Jahr 15 Millionen Dollar bei 243 Millionen Dollar Umsatz. Deswegen fühlen sich immer mehr Marktexperten an die sogenannte Dotcom-Blase vor mehr als zehn Jahren erinnert.

Bundesbank: Deutschland vor anhaltenden Aufschwung