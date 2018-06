Hamburg (dpa) - Monica Lierhaus kehrt erstmals seit ihrer schweren Erkrankung als Moderatorin auf den Bildschirm zurück. Die 40-Jährige wird am Sonntag (18.49 Uhr) in der ARD die Wochengewinner der Fernsehlotterie präsentieren.

«Mir macht es sehr viel Spaß, wieder vor der Kamera zu stehen», wurde Lierhaus in einer Mitteilung der Fernsehlotterie zitiert. Knapp zwei Minuten dauert ihr erster Auftritt für die Sendung «Ein Platz an der Sonne». Eine Stunde später wird sie dann noch einmal bei der Bekanntgabe der Prämienziehung auf dem Bildschirm zu sehen sein.

Für beide Sendungen war Lierhaus bereits Anfang Mai - also vor ihrem Sturz - im TV-Studio. «Wir haben insgesamt zwölf Sendungen für sechs Wochen aufgezeichnet», berichtete Lotterie-Sprecher Mario Czipull. Die Hamburgerin war am 10. Mai beim Treppensteigen in ihrer Wohnung gestürzt, hatte sich dabei fünf Rippen gebrochen und wurde in eine Klinik gebracht. «Es geht ihr gut, sofern es jemanden nach so einem Sturz gut geht», hatte ihr Lebensgefährte Rolf Hellgardt danach gesagt und gehofft, dass sie schon wenige Tage später wieder aus der Klinik entlassen werden könne. Am Freitag wollte er sich nicht zu ihrem Gesundheitszustand äußern.

Die frühere «Sportschau»-Moderatorin war im Januar 2009 nach einer Hirn-Operation vor rund zwei Jahren ins Koma gefallen. Mit einem Auftritt bei der «Goldenen Kamera» kehrte sie im Februar dieses Jahres ins Rampenlicht zurück. Ihr kurz darauf bekanntgewordener Vertrag mit der ARD Fernsehlotterie, der Lierhaus laut Medienberichten 450 000 Euro jährlich einbringen soll, hatte Kritik ausgelöst - der «Platz an der Sonne» wurde überschattet von Honorar-Diskussionen und Los-Kündigungen. Bei der Präsentation ihrer Kampagne für die Lotterie Anfang März war Lierhaus selbst noch nicht dabei, den Auftakt machte dann eine Plakataktion.

Ihren ersten Termin als neue Lotterie-Botschafterin und Nachfolgerin von Frank Elstner absolvierte Lierhaus vor vier Wochen in einer Hamburger Mutter-Kind-Einrichtung, später verkaufte die früherer «Sportschau»-Moderatorin Lose beim Heimspiel des FC St. Pauli gegen Bayern München. Mit ihrem Antritt als «Glücksfee» wurde das Programmkonzept überarbeitet: «Ich präsentiere nicht nur die glücklichen Gewinner der Woche, sondern stelle in jeder Sendung eine soziale Einrichtung in Deutschland vor, die die ARD Fernsehlotterie unterstützt hat», sagt Lierhaus. Weitere Pressetermine und Besuche in sozialen Einrichtungen sollen in den nächsten Wochen folgen.