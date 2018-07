Inhalt Seite 1 — Ferrari per sempre: Fans und Vertrag pushen Alonso Seite 2 Auf einer Seite lesen

Barcelona (dpa) - Ein rotes Meer von Ferrari-Flaggen und dröhnende «Alonso»-Rufe allenthalben: Mit den Fanmassen im Rücken und einem Supervertrag in der Tasche will Lokalmatador Fernando Alonso beim Formel-1-Heimspiel endlich die Dominanz von Sebastian Vettel brechen.

«Das ist hier natürlich eine Extra-Portion Druck, aber das ist guter Druck», meint der zweimalige Weltmeister vor dem Großen Preis von Spanien in Barcelona.

Der Asturier wird auch in Katalonien als Volksheld verehrt. Wo sonst, wenn nicht hier, will er Titelverteidiger Vettel schlagen? «Natürlich ist Red Bull momentan sehr dominierend, aber das sollte sich ändern. Am besten schon hier in Barcelona», verkündet Alonso vollmundig. Am Freitag musste er sich allerdings im Training erneut Red Bull geschlagen geben und landete am Nachmittag eine gute Sekunde hinter dem Schnellsten Mark Webber auf Rang fünf. Am Vormittag hatte er seinen Ferrari auf Platz vier gesteuert.

«Wir haben noch nicht unser gesamtes Potenzial gezeigt», sagte Alonso. Die Bekanntgabe seines bis 2016 gültigen «Rentenvertrags» beim italienischen Traditionsteam soll dem 29-Jährigen einen Zusatzschub verleihen. «Ich kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Ich fühle mich sehr privilegiert», sagt Alonso über seinen Arbeitgeber.

Kein Wunder. Der neue Kontrakt soll ihm 100 Millionen Euro bescheren. «Das sind tolle Nachrichten für mich und meine Karriere», urteilt der Pilot. Bei Ferrari soll nun seine Formel-1-Laufbahn enden. «2017 sehen wir vielleicht noch einen neuen Vertrag, wenn ich noch nicht zu alt bin und Ferrari noch zufrieden mit mir ist», unkt Alonso bereits. Die ungewöhnliche Länge des Vertrags nötigte gar Weltmeister Vettel Respekt ab. «Das ist gut für ihn, Gratulation», kommentiert der Heppenheimer den Deal.

Sein eigenes Engagement bei der Scuderia dürfte damit über Jahre hinaus unwahrscheinlich werden. Wiederholt hatte Vettel zuletzt seine Sympathie für Ferrari bekundet. Doch Alonso ist als Alphatier bekannt. Zwei absolute Topfahrer bei der Scuderia scheinen undenkbar zu sein. Sowohl unter Rekordchampion Michael Schumacher als auch jetzt unter Alonso ist die Ferrari-Philosophie stark auf eine klare Nummer 1 zugeschnitten. «Ich will mich damit momentan eigentlich nicht beschäftigen. Ich bin glücklich dort, wo ich zur Zeit bin», sagt Vettel nun.

Auch auf der Strecke will Alonso den Red-Bull-Fahrer endlich ausbooten. Beflügelt vom Fanzuspruch und vom neuen Vertrag stapft der Spanier in diesen Tagen noch stolzer als ohnehin schon durch das Fahrerlager in Barcelona. «Wir haben schon in der Türkei einige neue Dinge an das Auto gebracht, die anscheinend gut waren. Wir haben bereits einen Schritt nach vorne gemacht und haben den Abstand etwas verkleinern können», sagt Alonso, der in der Türkei als Dritter erstmals in dieser Saison aufs Podium gefahren war.