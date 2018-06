Inhalt Seite 1 — Webber schlägt Vettel im Training zweimal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Barcelona (dpa) - McLaren holt auf, doch Red Bull dominiert weiterhin: Teamkollege Mark Webber und der WM-Zweitplatzierte Lewis Hamilton haben ihre Rollen als schärfste Konkurrenten von Formel-1-Überflieger Sebastian Vettel bestätigt.

Der Weltmeister und im WM-Klassement souverän führende Heppenheimer wurde in den sportlich wenig aussagekräftigen Freitagstrainings zum Großen Preis von Spanien Dritter. Gut drei Zehntelsekunden hatte Vettel in der Nachmittags-Session in Barcelona Rückstand auf Red-Bull-Kollege Webber, der beide Trainingseinheiten dominierte.

«Ich weiß nicht, ob ihm die Strecke hier liegt. Man muss auf allen Strecken versuchen, das Beste rauszuholen. Ich denke, das wird ein ganz normales Wochenende», sagte Vettel gelassen. Der Australier Webber hatte im vergangenen Jahr seinen ersten Saisonsieg in 2010 in Barcelona erzielt.

Wie nahezu alle Teams war auch Red Bull mit technischen Neuerungen nach Barcelona gekommen. «Es ist zu früh, etwas zu sagen. Ich hatte einen langen, aber noch keinen tiefgründigen Blick. Wir müssen heute erst einmal die Daten anschauen. Das ist alles noch sehr frisch», sagte Vettel zu den Upgrades.

Die Silberpfeile von Rekordweltmeister Michael Schumacher und Nico Rosberg konnten der Konkurrenz von Red Bull und McLaren nicht das Wasser reichen, waren aber fast gleichauf mit Ferrari. «Unser Ziel ist es, wie bei den letzten beiden Rennen wieder unter die Top fünf zu kommen», sagte Motorsportchef Norbert Haug.

Schumacher, der mit sechs Triumphen Rekordsieger beim Spanien-Grand-Prix ist, hatte als Siebter gut anderthalb Sekunden Rückstand auf Webber. «Wir haben einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt», sagte der 42-Jährige dennoch. Teamkollege Nico Rosberg landete vor Schumacher auf Rang sechs.

Bei Mercedes kamen unter anderem Veränderungen am Frontflügel zum Einsatz. «Einige Neuigkeiten, aber nichts Revolutionäres», sagte Haug zu den Upgrades. Immerhin war Fernando Alonsos Ferrari nur unwesentlich schneller als Rosberg. «Wir kämpfen vielleicht um die dritte Reihe», sagte Schumacher zum Duell mit Ferrari.