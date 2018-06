Bochum (dpa) - Nach den Urteilen im Bochumer Wettskandal-Prozess prüft die Staatsanwaltschaft nun eine Revision. Dies erklärte ein Behördenvertreter auf dpa-Anfrage.

Noch bis zum 26. Mai haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Gelegenheit, eine Überprüfung des Urteils durch den Bundesgerichtshof zu beantragen.

Das Bochumer Landgericht hatte Deutschlands berüchtigtsten Wettbetrüger Ante Sapina und dessen Komplizen Marijo C. zu jeweils fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Sapina, der seit Ostern in Freiheit ist, konnte anschließend auch Marijo C. das Untersuchungsgefängnis vorerst verlassen.

Das Gericht setzte den Haftbefehl gegen Marijo C. nach Hinterlegung einer Kaution von 50 000 Euro vorerst außer Vollzug. Der Wettbüro-Betreiber hatte seit November 2009 in Untersuchungshaft gesessen. Wie Sapina wird er den Rest seiner Haftstrafe nun erst antreten müssen, wenn seine Verurteilung rechtskräftig ist. Sollte tatsächlich Revision eingelegt werden, könnte dies Monate dauern. Sapinas Verteidiger Stefan Conen hatte unmittelbar nach der Urteilsverkündung erklärt, diese Frage eingehend prüfen zu wollen.

Laut Urteil sollen Ante Sapina & Co. mindestens 28 Fußballspiele manipuliert haben - bis hin zur WM-Qualifikation. Staatsanwalt Andreas Bachmann hatte in seinem Plädoyer für Ante Sapina sogar sieben Jahre Haft beantragt. Marijo C. sollte mit sechs Jahren und neun Monaten Haft bestraft werden. Die Verteidiger hatten keine konkreten Strafanträge gestellt.

Mit den Verurteilungen der mutmaßlichen Drahtzieher im bislang größten europäischen Fußball-Wettskandal ist die Aufarbeitung des Falles jedoch noch nicht abgeschlossen. Vier bereits begonnene Verfahren am Bochumer Landgericht gegen die Hertener Rotlicht-Größe Deniz C., Wetthelfer Ramazan K., Ex-Basketballprofi Ivan P. und Ex-Fußballer Kristian S. werden in den nächsten Wochen fortgesetzt.

Außerdem bestätigte die Bochumer Schwerpunkstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität am Freitag, dass derzeit weitere Anklageschriften vorbereitet werden. Insgesamt wird noch gegen rund 300 Verdächtige ermittelt.