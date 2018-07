Inhalt Seite 1 — Hamilton klagt Armstrong an - Zweifel von Jekimow Seite 2 Auf einer Seite lesen

Spilimbergo (dpa) - Ein Jahr nach Floyd Landis hat in Tyler Hamilton ein weiterer früherer Team-Kollege von Lance Armstrong schwere Doping-Vorwürfe gegen den Tour-Rekordsieger erhoben.

Damit erhielt US-Chefermittler Jeff Novitzky, der seit den Landis-Vorwürfen gegen Armstrong wegen flächendeckenden Dopings und möglicher Streuerhinterziehung ermittelt, weiteres Belastungsmaterial. Laut Hamilton habe sich Armstrong das Blutdopingmittel EPO gespritzt.

Ein weiterer Teamkollege, Wjatscheslaw Jekimow, glaubt das nicht. «Ich habe damals nichts bemerkt», sagte er der Nachrichtenagentur dpa am Start der 13. Etappe des 94. Giro d'Italia am Freitag in Spilimbergo.

Der siebenfache Toursieger habe bei seinem ersten Erfolg (1999) sowie vor der Frankreich-Rundfahrt 2000 und 2001 EPO verwendet, sagte Hamilton dem amerikanischen TV-Sender CBS. «Ich sah EPO in seinem Kühlschrank. Ich sah mehr als einmal, wie er es sich gespritzt hat. Wir alle taten es - viele, viele Male», erklärte der Zeitfahr-Olympiasieger von Athen. Hamilton fuhr im Team US Postal von 1998 bis 2001 an der Seite des Texaners, setzte sich oft bis zur Selbstaufgabe ein und war in dieser Zeit an drei Toursiegen seines Freundes Armstrongs beteiligt.

Der Amerikaner bestreitet die Vorwürfe wie stets vehement. Sein Anwalt Mark Fabiani erklärte nach Hamiltons Enthüllungen, der frühere Rennstallkollege habe mit den Aussagen nur den Verkauf seines geplanten Buches befördern wollen. «Aber Gier und der Hunger nach Publizität können nichts an den Fakten ändern: Lance Armstrong ist der am meisten getestete Athlet in der Geschichte des Sports», hieß es in einer Presseerklärung des Anwalts.

Der 39-jährige Armstrong, der seine internationale Karriere im Februar 2011 beendete, twitterte: «Eine Karriere über 20 Jahre. 500 Dopingkontrollen, im Wettbewerb und Training. Niemals ein positiver Test. Der Fall ist erledigt.»

Wjatscheslaw Jekimow, zu jener Zeit auch im Armstrong-Team und jetzt Teamchef von RadioShack, glaubt den Ausführungen von Hamilton nicht. «Diese Leute sind doch alle wenig glaubwürdig. Mal sagen sie, sie haben nicht gedopt, dann gestehen sie. Heutzutage bemüht sich doch die ganze Welt, Armstrong auf die Bretter zu nageln», sagte Jekimow weiter. «Wenn Hamilton Mumm hat, gibt er mir jetzt seine Goldmedaille», forderte der Russe, der in Athen im Zeitfahren Zweiter geworden war.