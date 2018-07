London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. hat ihren als großen diplomatischen Triumph gefeierten Besuch in Irland beendet. Zum Abschluss der viertägigen Reise besuchte die Queen einen Markt in Cork und lockerte erstmals die tagelang extrem strengen Sicherheitsvorkehrungen auf, indem sie Menschen am Straßenrand die Hände schüttelte. Die Königin sei mit ihrer als historisch angesehenen Reise auch selbst sehr zufrieden, sagte eine Palastsprecherin. Es sei ein herausragender Besuch gewesen.

